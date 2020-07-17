Решение об отставке Фургала пока не принято – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разумеется, он [президент] будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что регион в любом случае не может долго оставаться без временно исполняющего обязанности губернатора.

Он также отметил, что Владимир Путин ознакомляется с ходом дела из множественных источников и понимает ситуацию в Хабаровском крае.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ранее заявил, что глава государства назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края уже в ближайшее время. В этом вопросе он планирует учитывать позицию следственных органов.

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.

