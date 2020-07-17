Решение об отставке Фургала пока не принято – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.
"Разумеется, он [президент] будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что регион в любом случае не может долго оставаться без временно исполняющего обязанности губернатора.
Он также отметил, что Владимир Путин ознакомляется с ходом дела из множественных источников и понимает ситуацию в Хабаровском крае.
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ранее заявил, что глава государства назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края уже в ближайшее время. В этом вопросе он планирует учитывать позицию следственных органов.
9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.
"Московский патруль": Мосгорсуд признал законным арест Фургала
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