Госдума решила поддержать отечественных виноделов

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Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые направлены на поддержку производства винограда и виноматериалов в России. Об этом сообщают "Дни.ру".

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, законопроект даст возможность отечественным производителям получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. В обсуждении возможных мер участвовало профессиональное сообщество, в частности – производители из южных регионов страны.

Володин добавил, что задачами документа являются формирование единого подхода к правовому регулированию сферы и устранение пробелов в правовых нормах.

Планируется, что во втором чтении базовый законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в России" будет рассмотрен 18 июля. Инициатива была внесена правительством.