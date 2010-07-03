В Госдуме поддержали повышение зарплаты рядовым и сержантам-контрактникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что Владимир Путин одобрил повышение соцподдержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту. По его словам, это говорит о повышении социального статуса военнослужащих.

"При этом по многим вопросам это будет приравниваться и к льготному офицерскому составу военнослужащих-контрактников", – сказал Швыткин в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что это повысит привлекательность службы по контракту и социальный статус младшего состава, рядовых и сержантов.

С 1 октября должны быть повышены компенсации рядовым и сержантам-контрнактникам за наем жилых помещений, а также предоставлены права на бесплатный проезд в отпуск и обратно, в том числе для курсантов.

Кроме того, в рамках работы по повышению привлекательности службы по контракту планируется расширить категории граждан, которым можно пройти службу в течение двух лет вместо службы по призыву.

Ранее сообщалось, что Минобороны России рассматривает возможность комплектовать научные роты из контрактников. Отмечалось, что около трети военнослужащих научных рот подписывают с ведомством контракт о дальнейшем прохождении службы.