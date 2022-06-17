Путин заявил, что сложности с цепочками поставок в РФ могут нарастать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российские власти не исключают сложностей с логистическими путями поставок товаров и комплектующих в РФ, заявил Владимир Путин.

"Мы понимаем, что есть сложности с цепочками поставок, с комплектующими, мы ждем еще проблем, мы ждем, что они будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет", – сказал президент РФ, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам президента, развитие удобной и независимой платежной структуры в национальных валютах станет надежным базисом для расширения международной кооперации.

"Чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические, кооперационные связи, формируем развитие транспортных коридоров", – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что многие европейские компании, покинувшие российский рынок, будут вынуждены вернуться в Россию. При этом президент подчеркнул, что российские власти не будут этому препятствовать.

