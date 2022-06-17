Жизнь заставит многих европейских партнеров вернуться на российский рынок – Путин

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Многие европейские компании, покинувшие российский рынок, будут вынуждены вернуться в Россию, заявил Владимир Путин.

"Пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать", – сказал президент РФ в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин подчеркнул, что российские власти не будут этому препятствовать.

"Мы открыты для всего мира", – отметил глава государства.

Президент России добавил, что введенные ЕС антироссийские санкции и потеря российского рынка приводят к утрате конкурентоспособности и снижению экономического роста.

"Результат здесь очевиден – утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики. Причем на годы вперед", – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не станет повторять ошибки Советского Союза и оставит свою экономику открытой для взаимодействия со всеми партнерами.

Путин отметил, что Россию невозможно закрыть извне с помощью санкций, а сама она закрываться не собирается.

