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09:15

Законопроект о передаче банкам данных от сотовых операторов отозвали из Госдумы

власть

09:15

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Фото: depositphotos/stevanovicigor

Законопроект, позволяющий банкам получать от операторов сотовой связи данные об абонентах, отозван из Госдумы. Инициаторами поправок в закон "О связи" и статью "Базы данных операторов" были сенатор Людмила Бокова и депутат Николай Панков, передает "Интерфакс".

Документ должен был обязать сотовых операторов передавать кредитным и другим организациям сведения о статусе обслуживания абонента. В частности, о фактах замены SIM-карт, о приостановлении оказания услуг, расторжении договора, включении переадресации. При этом разрешения самих абонентов спрашивать не предполагалось.

По мнению авторов инициативы, эти поправки помогут противодействовать мошенническим действиям на финансовом рынке. Однако в думском комитете по финансовому рынку законопроект оценили отрицательно.

Как было сказано в отзыве комитета, после введения услуги смены оператора на основании телефонного номера нельзя определить, кто его обслуживает. Также отмечалось, что многие абоненты пользуются мобильными телефонами, не оформляя договор на свое имя. Таким образом, подчеркнули в комитете по финансовому рынку, в нынешней редакции документ не позволяет идентифицировать лицо, реально стоящее за абонентским номером.

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