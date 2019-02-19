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16:38

Россияне не спешат сообщать в полицию о кибермошенничестве

технологии безопасность

16:38

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Фото: depositphotos/dedivan1923

Пострадавшие от кибермошенничества россияне в 96% случаев не обращаются в полицию. Об этом сообщается в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России.

"Пострадавшие сообщили в полицию всего о 4% случаев хищений. Подобная статистика может быть обусловлена тем, что в соответствии с рекомендациями о действиях при выявлении несанкционированных операций, клиент в первую очередь обращается к отчитывающемуся оператору", – говорится в отчете, передает ТАСС.

Авторы обзора отмечают, что занимая подобную пассивную позицию, пострадавшие сами фактически стимулируют злоумышленников, формируя иллюзию их безнаказанности и провоцируя на дальнейшую активность.

Ранее специалисты Генпрокуратуры РФ составили портрет типичного российского хакера. Как рассказал представитель надзорного ведомства Александр Куренной, это, как правило, молодой мужчина в возрасте 30-35 лет, не являющийся компьютерным гением.

В 2018 году в России было совершено более 140 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. При этом более 35 тысяч расследовано. Представитель ведомства добавил, что большая часть подобных преступлений расследуется по статье "Мошенничество". Но фактически такие нарушения закона связаны с неправомерным списанием денег с банковских счетов через интернет или посредством сотовой связи. Ответственность за эти преступления составляет до семи лет лишения свободы в случае нанесения крупного ущерба.

технологии безопасность

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