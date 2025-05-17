Путин поручил вывести в России ГМО-деревья для лесных плантаций

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Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о целесообразности выведения генно-модифицированных (ГМО) деревьев с ускоренным ростом. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Представить предложения о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины", – говорится в документе.

Выращенные при помощи ГМО деревья предлагается использовать для создания лесных плантаций в коммерческих целях. Представить предложения необходимо к 1 июля 2025 года.

Ранее президент РФ назвал сложным вопрос об использовании продуктов с ГМО, поскольку еще непонятны последствия после употребления их человеком. Он привел в пример Северную Америку, где уже выращивают бобовые, сою и кукурузу с использованием ГМО, а потом это все идет на корм скоту, далее мясо попадает в продукты, которые едят люди.

В это же время в РФ есть закон, который ограничивает использование генномодифицированной продукции человеком. Однако ограничений для научных исследований в этом вопросе нет.

