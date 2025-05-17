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Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию. Такое поручение президент РФ дал по итогам совещания с членами правительства, говорится на сайте Кремля.

Ранее существовала коллизия: диспансеризация для россиян в возрасте до 40 лет проводилась раз в 3 года, но нормы ГТО можно было сдавать каждый год. Поэтому налогоплательщики получали вычет лишь раз в три года, ведь для его получения нужно сдать в одном и том же году и ГТО, и пройти диспансеризацию.



Теперь эта правовая коллизия будет устранена, срок выполнения поручения президента обозначен до 1 октября.

Ранее в департаменте финансов Москвы рассказывали, что оформить вычет можно по месту работы. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию или отдел кадров и написать заявление, а в налоговую инспекцию передать документы о наличии знака ГТО.

Заявить право на вычет самостоятельно налогоплательщик сможет с 2026 года. Размер вычета составляет 18 тысяч рублей. Если оплата налога проходит по ставке в 13%, то вернуть можно до 2,3 тысячи рублей.

