В Кремле заявили о противостоянии контрразведывательных групп РФ спецслужбам США

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Американская сторона продолжает проводить разведку в России, эта деятельность встречает соответствующее противодействие российской контрразведки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю российского лидера вопрос, переживают ли власти об уровне проникновения спецслужб Белого дома в структуры РФ и какие выводы можно сделать по числу последних утечек секретной информации.

"Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас", – заявил Песков на брифинге.

30 марта стало известно, что в Екатеринбурге российские спецслужбы задержали журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже. Лефортовский суд Москвы, считая, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий, заключил его под стражу до 29 мая.

Сам Гершкович с обвинениями не согласился и подчеркнул, что занимался в РФ исключительно журналистской деятельностью.

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