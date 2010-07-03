В Совфеде назвали слухами уход Матвиенко

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В пресс-службе Совета Федерации отказались комментировать сообщения об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера верхней палаты российского парламента.

"Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", – заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.

В издании "Коммерсант" ранее появилась информация, что Матвиенко может покинуть свой пост. По версии газеты, наиболее вероятным преемником Матвиенко на посту спикера СФ может стать глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В конце марта сообщалось, что в России началась череда отставок глав регионов. Со своих постов ушли губернаторы Челябинской области и Алтайского края, а также глава Калмыкии. По прогнозам, в списке на отставку значится еще несколько губернаторов.