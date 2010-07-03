Стало известно о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

В правительстве России в ближайшие месяцы может состояться серия кадровых перестановок, сообщает "Коммерсант".
По информации газеты, со своего поста может уйти спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В мае состоится ее встреча с Владимиром Путиным, где будет обсуждаться возможный уход спикера с поста.
По версии газеты, наиболее вероятным преемником Матвиенко на посту спикера СФ станет глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Предполагается, что сама Матвиенко возглавит Пенсионный фонд России.
Издание отмечает, что Нарышкин зарекомендовал себя с положительной стороны. Несмотря на сложную обстановку, он смог выстроить отношения со многими иностранными спецслужбами, включая ЦРУ. При этом он имеет опыт работы на ключевых постах.
Ранее сообщалось, что в России началась череда отставок глав регионов. Со своих постов ушли губернаторы Челябинской области и Алтайского края, а также глава Калмыкии.
По прогнозам, в списке на отставку значится еще несколько губернаторов.
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