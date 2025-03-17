Путин разрешил американской компании приобрести ценные бумаги российских АО

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Владимир Путин предоставил возможность американской компании 683 Capital Partners купить ценные бумаги российских акционерных обществ у некоторых иностранных фондов. Это сказано в распоряжении, которое опубликовано на портале размещения правовых актов.

Американская компания, согласно документу, может приобрести ценные бумаги следующих фондов: Baillie Gifford, Jane Street, Carrhae Capital, Templeton Asset Management, Franklin Advisers, Franklin Advisory, Highmark, Harding Loevner и Grantham Mayo Van Otterloo&Co.

С бумагами этих фондов, а также с иными бумагами, которые будут принадлежать 683 Capital Partners, российские юрлица "Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости", осуществляющие доверительное управление комбинированным ЗПИФом "Современный рублевый", смогут совершать сделки без предварительных допсоглашений.

Ранее Путин призывал усилить в России работу по защите прав инвесторов, обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний и повысить спрос на ценные бумаги. Кроме того, президент пригласил инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок. По его словам, Россия является частью глобальной экономики и в стране приветствуют "встречные потоки капиталов".

