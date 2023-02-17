Песков заявил, что бизнес должен осознавать нужды страны

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею добровольного взноса в бюджет. По его словам, представители бизнеса должны осознавать нужды государства.

"Ключевое слово – добровольный, но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса – это дорога с двусторонним движением. Необходимо, чтобы и та и другая сторона четко отдавала себе отчет о тех реалиях, в которых мы сегодня живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны", – отметил он.

Песков уточнил, что речь идет о разовом взносе. Он также обратил внимание на то, что такая практика давно есть в других странах.

"На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет проговор всех нюансов, надо чуть-чуть подождать", – добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. Эту идею вице-премьер Андрей Белоусов объяснил тем, что в прошлом году у многих компаний были очень хорошие показатели. Между тем дефицит бюджета РФ по итогам января 2023 года составил 1,76 триллиона рублей.

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев усомнился в необходимости добровольных взносов. Он напомнил, что бизнес составляет большую часть экономики любой страны, поэтому если у него начать забирать деньги, то он лишится стимула развиваться.

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