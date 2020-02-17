Песков оценил фильм Дудя о ВИЧ

Фото: youtube.com/вДудь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фильм Юрия Дудя "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят". Он счел киноработу "заслуживающей внимания", передает ТАСС.

"Да, я лично смотрел. Хороший фильм", – отметил представитель Кремля.

По его словам, с фильмом ознакомились в профильном ведомстве.

В фильме Юрия Дудя говорится о проблемах россиян, которые больны СПИД и ВИЧ. Согласно статистике, приведенной в этой работе, в России проживает свыше 1 миллиона ВИЧ-инфицированных. От синдрома приобретенного иммунодефицита же ежедневно умирает порядка 100 граждан.

По состоянию на 16 февраля фильм "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят" посмотрели более 11,6 миллиона человек.

После фильма Юрия Дудя о проверке мер поддержки людей с ВИЧ заявили в Счетной палате. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что в настоящий момент ВИЧ в России – более реальная угроза, чем коронавирус.