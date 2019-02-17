Лавров осадил американских журналистов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осадил журналистов американской газеты The Washington Post.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности репортеры задали вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде. Главу МИД спросили, что будет делать Россия, чтобы предотвратить "новые преступления Асада против своего народа".

Лавров поблагодарил за вопрос, а затем предоставил журналистам возможность изложить свою версию событий. "Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите", – сказал глава внешнеполитического ведомства.



Ранее Лавров иронично отметил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы на полях Мюнхенской конференции. Это связано с тем, что у российской делегации было слишком много переговоров.

Центральными темами Мюнхенской конференции стали будущее европейской безопасности и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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