Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:27

Лавров осадил американских журналистов

власть

03:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осадил журналистов американской газеты The Washington Post.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности репортеры задали вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде. Главу МИД спросили, что будет делать Россия, чтобы предотвратить "новые преступления Асада против своего народа".

Лавров поблагодарил за вопрос, а затем предоставил журналистам возможность изложить свою версию событий. "Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите", – сказал глава внешнеполитического ведомства.


Ранее Лавров иронично отметил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы на полях Мюнхенской конференции. Это связано с тем, что у российской делегации было слишком много переговоров.

Центральными темами Мюнхенской конференции стали будущее европейской безопасности и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Форум принимает рекордное число участников – около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

Читайте также

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика