Лавров пошутил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы

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Сергей Лавров иронично отметил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы на полях Мюнхенской конференции. Это связано с тем, что у российской делегации было слишком много переговоров.

"Бесперебойные были переговоры, больше двух десятков встреч, спины не разогнуть всей нашей делегации. Все переговоры были конструктивные", – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что, по его мнению, российских дипломатов на конференции стали больше слушать. "Так что терпение и труд все перетрут. Мы люди терпеливые, в том числе в стратегическом плане", – резюмировал Лавров.

Центральными темами международной Мюнхенской конференции по безопасности стали будущее европейской архитектуры безопасности и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Форум принимает рекордное число участников – около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

Ранее Лавров объяснил ситуацию со сроками заключения мирного договора с Японией. По его словам, Москва настаивает на безальтернативности признания Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми Курильскими островами.