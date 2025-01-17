Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Фото: kremlin.ru; primeminister.am

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели 17 января телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги председательства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал правительства Армении.

Главы государств также обсудили вопросы, связанные с двусторонней повесткой и углублением сотрудничества России и Армении.

Между тем в Кремле уточнили, что инициатором разговора выступила армянская сторона. Премьер-министр республики объяснил ситуацию, связанную с шагами Еревана относительно взаимоотношений с Евросоюзом.

"Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", – отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

При этом, по словам Пашиняна, проект не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова – решение может быть принято только путем референдума.