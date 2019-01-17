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10:55

В Госдуме возмутились арестом блогера после репоста видео похорон криминального авторитета

власть происшествия

10:55

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Фото: vk.com/viktor_toroptsev

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов возмутился информацией об аресте амурского блогера, сделавшего репост видео похорон местного криминального авторитета.

"Вместо того, чтобы дальше дать распространять эту информацию или спокойно отнестись к этому, в Амурске приняли решение его арестовать на 10 суток. Вот такая свобода слова, немного кривая, не подходит для интернета, – цитирует депутата Агентство "Москва".

Чернышов призвал давать возможность получать "дополнительные площадки и трибуны для свободы слова", а также "спокойно относиться к тому, что транслируют наши граждане".

Ранее суд в Амурске арестовал на 10 суток блогера Виктора Торопцева, который сделал репост видео похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина, на которых присутствовали сотрудники прокуратуры и полиции.

После публикации видео похорон в МВД заявили, что проведут проверку.

власть происшествия

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