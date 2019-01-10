В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске. После сообщений в СМИ и публикации видео похорон в Сети была назначена проверка.
"Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке", – сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева, передает РИА Новости.
Она также отметила, что никого из представителей МВД и прокуратуры на похоронах не было, а информация о перекрытии движения является недостоверной. По словам Щеголевой, участники процессии сами пытались перекрыть движение, однако сотрудники ГИБДД пресекли незаконные действия и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД.
Ранее в Сети появилась видеозапись с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске. В комментариях в ролику сообщалось, что гроб с умершим якобы несут глава управления МВД и прокурор города.
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