Отношения между Россией и США "ушли на ноль" – Назарбаев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен ухудшением отношений между Россией и США.

Он сделал совместное заявление с американским лидером Дональдом Трампом для прессы по окончании переговоров в Вашингтоне. Видео с выступлением опубликовано на официальном канале Белого дома на YouTube, сообщает "Газета.ру".

Назарбаев прокомментировал ситуацию в КНДР и коснулся отношений между Россией и США. По его мнению, проблему Северной Кореи могут решить совместно только Китай, Россия и США. Из-за этого соседи обеспокоены политическими отношениями между Штатами и РФ, которые "ушли на ноль", отметил лидер Казахстана. Он также выразил благодарность Трампу за гостеприимство и пригласил посетить в Казахстан.

Официальный визит президента Казахстана в Вашингтон состоялся 16 января. 18 января Назарбаев будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН, где пройдут дебаты на тему нераспространения оружия массового уничтожения.