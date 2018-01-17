Отношения между Россией и США "ушли на ноль" – Назарбаев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен ухудшением отношений между Россией и США.
Он сделал совместное заявление с американским лидером Дональдом Трампом для прессы по окончании переговоров в Вашингтоне. Видео с выступлением опубликовано на официальном канале Белого дома на YouTube, сообщает "Газета.ру".
Назарбаев прокомментировал ситуацию в КНДР и коснулся отношений между Россией и США. По его мнению, проблему Северной Кореи могут решить совместно только Китай, Россия и США. Из-за этого соседи обеспокоены политическими отношениями между Штатами и РФ, которые "ушли на ноль", отметил лидер Казахстана. Он также выразил благодарность Трампу за гостеприимство и пригласил посетить в Казахстан.
Официальный визит президента Казахстана в Вашингтон состоялся 16 января. 18 января Назарбаев будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН, где пройдут дебаты на тему нераспространения оружия массового уничтожения.
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