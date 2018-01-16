Президент Казахстана прибыл в США с официальным визитом

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Вашингтон.

Назарбаев должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и представителями официальных и деловых кругов США, сообщает "Газета.ру". Лидеры стран обсудят вопросы касательно Афганистана, Сирии, России, и примут совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Кроме того, президент Казахстана будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН. 18 января там состоятся дебаты на тему нераспространения оружия массового уничтожения.