Гергиев может возглавить объединенную дирекцию Мариинки и Большого – Швыдкой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Большой и Мариинский театры не могут быть объединены, но обоими учреждениями может руководить худрук Мариинского театра и народный артист РФ Валерий Гергиев, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом пишет РИА Новости.

На полях Санкт-Петербургского международного культурного форума он отметил, что Большой и Мариинка – это "совершенно разные институции, разные истории". По его мнению, объединить их это все равно что объединить Русский музей и Третьяковскую галерею или Пушкинский музей и "Эрмитаж".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о возможном назначении Гергиева главой Большого театра является прерогативой министерства культуры, поэтому обращаться с ним нужно в ведомство.

Ранее Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отказался от комментариев по поводу вероятного назначения Гергиева на должность главы ГАБТ. Там также посоветовали обратиться в Минкультуры.

До этого газета "Известия" со ссылкой на три источника сообщала, что Гергиев может возглавить Большой театр. При этом уточнялось, что он будет параллельно являться руководителем Мариинского театра и оркестра.

Между тем Владимир Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. В документе отмечалось, что он получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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