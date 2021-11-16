Путин изменил состав президиума Госсовета

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовых актов.
В обновленный состав структуры вошли губернаторы некоторых регионов, главы республик и полпред президента в Уральском ФО. Кроме того, 10 человек покинули состав структуры.
В распоряжении президента уточняется, что оно вступает в силу со дня подписания, то есть 15 ноября.
Год назад Госдума на пленарном заседании приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициативу внес Владимир Путин в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.
Согласно документу, определяется статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Он стал конституционным государственным органом.
Президент России возглавил Госсовет. В его состав вошли председатель правительства, спикеры СФ и ГД, руководитель администрации президента и главы регионов.
В соответствии с решением президента в состав совета могут включить членов политических партий, у которых есть фракции в Государственной думе, а также представителей местного самоуправления и иных лиц.
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