Путин изменил состав президиума Госсовета

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Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовых актов.

В обновленный состав структуры вошли губернаторы некоторых регионов, главы республик и полпред президента в Уральском ФО. Кроме того, 10 человек покинули состав структуры.

В распоряжении президента уточняется, что оно вступает в силу со дня подписания, то есть 15 ноября.

Год назад Госдума на пленарном заседании приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициативу внес Владимир Путин в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно документу, определяется статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Он стал конституционным государственным органом.

Президент России возглавил Госсовет. В его состав вошли председатель правительства, спикеры СФ и ГД, руководитель администрации президента и главы регионов.

В соответствии с решением президента в состав совета могут включить членов политических партий, у которых есть фракции в Государственной думе, а также представителей местного самоуправления и иных лиц.