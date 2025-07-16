Путин назвал сотрудника ММК "хитрюгой" после его просьбы

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Владимир Путин назвал "хитрюгой" одного из работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК), попросившего изменить условия программы "Молодая семья".

Мужчина рассказал президенту, что недавно женился, однако они с супругой откладывают рождение детей, поскольку не подходят под критерии льготных программ покупки жилья.

"Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" – спросил работник комбината, добавив, что обязательным условием такой программы должны быть планы семьи завести ребенка в ближайшие 2–4 года.

В ответ российский лидер отметил, что государство подставит плечо молодой семье после появления детей.

Ранее Путин заявил, что российские власти предусмотрели много мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является созданная единая система поддержки с периода беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка, отметил глава государства.

Однако, по словам президента, с учетом демографической ситуации в стране данных мер пока недостаточно.