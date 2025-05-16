Более 81% жителей России доверяют Путину

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По данным опроса, проведенного с 5 по 11 мая, уровень доверия россиян к Владимиру Путину увеличился на 0,6 процентного пункта за неделю, достигнув 81,2%. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1 600 совершеннолетних жителей России.

Уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,9 процентного пункта и составляет 79,2%. Деятельность правительства РФ поддерживают 52,7% опрошенных (плюс 0,1 процентного пункта), а работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 53,5% респондентов (минус 0,6 процентного пункта). Доверие Мишустину выразили 62,3% участников опроса (минус 0,5 процентного пункта).

Доверие к партийным лидерам демонстрирует отрицательную динамику. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сохраняет одобрение 34,5% граждан, однако этот показатель снизился на 0,7 процентного пункта. Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов потерял 1,6 процентного пункта, его текущий результат – 29,7%. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с 21,7% поддержки утратил 2,7 процентного пункта. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев с показателем 9,6% потерял 0,9 процентного пункта доверия.

Вместе с тем партия "Единая Россия" набрала 36,8% поддержки, что на 0,4 процентного пункта выше предыдущего показателя. КПРФ получила 9,9% (снижение на 0,2 процентного пункта), ЛДПР – 11,2% (минус 0,3 процентного пункта). "Справедливая Россия – За правду" демонстрирует рост до 4% (плюс 0,1 процентного пункта), тогда как партия "Новые люди" снизила результат до 6,4% (минус 0,3 процентного пункта).

Ранее похожий опрос провел Фонд "Общественное мнение". Из 1,5 тысячи опрошенных неделю назад граждан Путину доверяют 80%. По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель снизился на 2 процентных пункта. Кроме того, 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями (минус 2 процентных пункта).