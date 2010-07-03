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12:39

Мособлдума приняла во втором чтении законопроект о тишине и покое

власть общество

12:39

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Фото: mosoblduma.ru

Мособлдума приняла во втором чтении законопроект о тишине и покое граждан. Законопроект является дополнением к перечню действий, на которое не распространяется действие закона Подмосковья "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области".

Согласно документу, в первые шесть месяцев со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию предлагается запретить переустройство и ремонт в будние дни с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00. В выходные предлагают не шуметь с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00, передает Агентство "Москва".

Допустимые источники шума закреплены в специальных методических изданиях Роспотребнадзора. К примеру, громкая речь, музыка или ремонт не измеряются. Их относят к временным неудобствам. Другое дело – звуки от профессионального оборудования или коммуникаций.

В ночное время шуметь в квартире запрещает закон о тишине. В Москве и Подмосковье действуют разные нормы, регламентирующие время, когда запрещается беспокоить окружающих. В столице "время тишины" действует с 23:00 до 7:00.

Закон детально расписывает, где именно должна соблюдаться тишина (например, в подъездах и квартирах жилых домов), каковы могут быть источники шума (телевизор, звукоусилительная аппаратура, охранная сигнализация и прочее) и какие меры последуют в случае нарушения – административные штрафы согласно Кодексу административных правонарушений.

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власть общество

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