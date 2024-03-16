Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Детали разговора российского лидера с белорусским коллегой не уточняются.

При этом в пресс-службе Лукашенко сообщили, что главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в России и Белоруссии.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии, которые состоялись 25 февраля 2024 года. В ходе беседы президенты России и Белоруссии подробно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки.

Путин до этого уже направлял свое поздравление президенту Белоруссии сразу после выборов. Он поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, а также с победой белорусских патриотических сил.

