Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва открыта для добрых и взаимовыгодных отношений с Молдавией, однако у Кремля нет информации о существовании некоего плана по сближению двух государств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений в том числе с Молдавией", – подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молдавские власти разрушают государство ради тех, кто платит им деньги. По ее словам, это происходит из-за желания американской стороны, которая хочет дестабилизировать ситуацию вокруг России.

Вместе с этим Захаров подчеркнула, что граждане Молдавии не позволят развалить свое государство.

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