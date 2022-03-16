Западу не нужна сильная Россия – Путин

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Коллективному Западу не нужна сильная Россия, именно поэтому он не оставляет попыток расчленить страну, заявил Владимир Путин.

"Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя сепаратистов и бандитов на Северном Кавказе", – сказал Путин на совещании с главами регионов по экономическим вопросам.

По словам Путина, сегодня Запад в очередной раз пытается нанести России сокрушительный удар и нарушить ее территориальную целостность.

"Как и в 1990-е и начале 2000-х, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну", – отметил президент России.

Путин выразил уверенность, что у противников России не получится добиться поставленных целей.

Ранее Путин заявил, что борьба со всем русским народом напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. По его словам, россияне на Западе не могут получить медпомощь. На совещании с главами регионов по экономическим вопросам президент подчеркнул, что такими действиями западные страны срывают все маски приличия.

