Западу не нужна сильная Россия – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коллективному Западу не нужна сильная Россия, именно поэтому он не оставляет попыток расчленить страну, заявил Владимир Путин.
"Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя сепаратистов и бандитов на Северном Кавказе", – сказал Путин на совещании с главами регионов по экономическим вопросам.
По словам Путина, сегодня Запад в очередной раз пытается нанести России сокрушительный удар и нарушить ее территориальную целостность.
"Как и в 1990-е и начале 2000-х, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну", – отметил президент России.
Путин выразил уверенность, что у противников России не получится добиться поставленных целей.
Ранее Путин заявил, что борьба со всем русским народом напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. По его словам, россияне на Западе не могут получить медпомощь. На совещании с главами регионов по экономическим вопросам президент подчеркнул, что такими действиями западные страны срывают все маски приличия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: