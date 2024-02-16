Путин заявил о способности РФ самой производить необходимые технологии

Фото: kremlin.ru

Россия сама может производить необходимые ей технологии. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с сотрудниками завода в индустриальном парке "Станкомаш", передает ТАСС.

По его словам, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, страна рассчитывала на получение технологий за границей. Но оказалось, что Россия сама может производить необходимое, продолжил российский президент и указал, что в стране будут развиваться собственные технологические ключи.

Путину задали вопрос, есть ли в РФ спецпрограммы по подготовке специалистов в области робототехники. Глава государства ответил положительно и объяснил, что программа так и называется "производство средств производства". По его мнению, на это нужно было давно обратить внимание.

Глава государства уверен, что это не единственная программа, но власти будут работать над расширением.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на внедрение робототехники в российское производство выделено 300 миллиардов рублей. По его словам, эта сумма рассчитана до конца 2030 года.

"Техно": количество роботов увеличат на российских предприятиях