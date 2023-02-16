Путин заявил, что с курдами договариваться проще, чем с США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прокомментировал рассказ детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии.

Уполномоченный по правам детей рассказала, что приехала в Сирию, где американцы подговорили курдов устроить митинг против ее визита.

На вопрос главы государства о том, удалось ли договориться, омбудсмен ответила утвердительно. Львова-Белова также заявила, что вывезти из страны удалось только 69 детей за весь 2022 год.

"Там люди вполне разумные, можно договариваться. С ними легче договариваться, чем с американцами. Но они же контролируют там ситуацию. Поэтому нужно продолжать работу", – отметил Владимир Путин.

Российский президент заявил, что власти страны подумают, как помочь по обозначенному вопросу.

В конце 2021 года Мария Львова-Белова провела переговоры о продолжении вывоза российских детей из Сирии. В обсуждении ситуации участвовали президент страны Башар Асад и представитель курдов Абдулькарим Омар.

По статистике за февраль 2022 года, с декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке возвратили 364 российских детей. Также были подготовлены документы еще на 128 детей. В базе тех, кого российские граждане разыскивают в Ближневосточном регионе, оставались порядка 1,5 тысячи дел.

В июле 2022 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила, что в ДНР начал функционировать первый пункт временного размещения семейного типа.

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