Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

В ближайшую пятницу Владимир Путин встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что в ходе переговоров главы государств коснутся развития двусторонних отношений, в частности стратегического партнерства, а также насущных проблем европейской безопасности.

О планах лично встретиться с президентом России Лукашенко объявил еще 14 февраля. Однако дату, место проведения и повестку переговоров он тогда не назвал.

Последний раз лидеры виделись 29 декабря 2021 года в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где с 28 по 29 декабря проходил неформальный саммит СНГ. Позже политики приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

