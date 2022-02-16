Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
В ближайшую пятницу Владимир Путин встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Уточняется, что в ходе переговоров главы государств коснутся развития двусторонних отношений, в частности стратегического партнерства, а также насущных проблем европейской безопасности.
О планах лично встретиться с президентом России Лукашенко объявил еще 14 февраля. Однако дату, место проведения и повестку переговоров он тогда не назвал.
Последний раз лидеры виделись 29 декабря 2021 года в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где с 28 по 29 декабря проходил неформальный саммит СНГ. Позже политики приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.
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