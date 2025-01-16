Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2025 году. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Сборы пройдут в вооруженных силах, спасательных воинских формированиях министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также органах государственной охраны, федеральной службы безопасности и войсках нацгвардии.

В соответствии с документом государственные органы и региональные администрации должны гарантировать реализацию сборов, а также их организацию и проведение.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Путин подписал указ, дающий выпускникам вузов России, которые трудоустроились в научно-исследовательские подразделения Центра спецтехники ФСБ, отсрочку от призыва в армию.

Между тем генпрокурор Игорь Краснов предложил предоставлять отсрочку выпускникам, которые устраиваются на работу на предприятия ОПК.