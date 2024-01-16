Путин вручил премию в спецноминации "Судьба человека – гордость Отечества"

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Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной премию "Служение" в специальной номинации "Судьба человека – гордость Отечества". Церемония прошла на площадке "Live Арены", передает РИА Новости.

Премию "Служение" могут получить выдающиеся представители муниципального сообщества, которые внесли вклад в развитие и повышение качества жизни населения.

В церемонию входят десять номинаций, к которым относятся "Прямой разговор – доверие к власти", "Новые технологии – новые возможности", "Мой край – моя гордость", "Опыт наставника – успех молодых", "Малая родина – сила России", "Защита Отечества – общее дело", "Объединяя усилия – умножаем возможности", "Практики муниципалитета – решения для страны" и "Инициатива каждого – общий успех".

По итогам кампании было обработано 18 458 заявок из 89 регионов РФ. Также в специальной номинации было получено 433 заявки.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что главной миссией муниципальных служащих является служение на благо страны и народа, поскольку они находятся ближе всего с гражданами. Участниками форума "Малая Родина – сила России" стали 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов государства. В его рамках они обсудили значимость муниципального уровня власти.

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