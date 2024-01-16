Мишустин открыл отраслевой марафон выставки "Россия" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Дня финансов, открывающей отраслевой марафон на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, пишет ТАСС.

По словам Мишустина, новый этап посвятили успехам экономических отраслей и социальной сферы. Премьер-министр уточнил, что для развития бизнеса и повышения благосостояния граждан прежде всего нужна устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому блок и стартовал в День финансов.

Мишустин добавил, что увидеть результаты совместной работы государства и делового общества можно будет в ходе отраслевых и тематических дней до конца февраля. Подобная работа, считает премьер-министр, каждый день делает жизнь интереснее и комфортнее, помогает реализовать как личные, так и профессиональные цели.

Он напомнил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) РФ увеличился на 3,3%, обрабатывающая промышленность – на 7,5%. По его мнению, это является результатом реализации поручений Владимира Путина и работы кабмина, в том числе по выполнению госпрограмм, стратегических инициатив, достижению национальных целей.

"Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста", – подчеркнул Мишустин.

Помимо этого, политик поблагодарил коллег из субъектов страны за участие в марафоне Дней регионов, который ранее завершился на ВДНХ.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

В декабре прошлого года ее во второй раз посетил Владимир Путин. Он осмотрел стенды регионов и затем выступил на пленарном заседании съезда "Единой России".

В ходе посещения выставки глава государства ознакомился со стендами Архангельской, Омской, Тюменской областей, а также Красноярского и Приморского края. Более того, Путину продемонстрировали стенд Санкт-Петербурга.

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