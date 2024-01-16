Песков не стал комментировать информацию об операции Набиуллиной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о проведенной главе Центробанка Эльвире Набиуллиной операции и состоянии ее здоровья.

"Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация", – сказал он, добавив, что желает ей здоровья, сил и целеустремленности.

Ранее СМИ сообщали, что главе Банка России сделали операцию в Центральной клинической больнице. Однако в регуляторе эту информацию никак не прокомментировали.

До этого народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Говоря о своем самочувствии, она отметила, что "пока неизвестно", при этом врачи не назвали сроки ее выписки. Женщина поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.