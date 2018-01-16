МИД РФ осудил убийство сербского политика Ивановича в Косове

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Убийство сербского политика Оливера Ивановича в Косове осудили в министерстве иностранных дел России.

"Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе. Призываем все международные присутствия в Косове в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае", –

говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ рассчитывает, что после инцидента будет проведено тщательное расследование, и виновные понесут наказание.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.

16 января неизвестные застрелили одного из лидеров косовских сербов, главу гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановичав. Как сообщили в СМИ, на Ивановича напали, когда он входил в здание своей партии в Косовска-Митровице.