МИД РФ осудил убийство сербского политика Ивановича в Косове

16 января, 20:30
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Убийство сербского политика Оливера Ивановича в Косове осудили в министерстве иностранных дел России.
"Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе. Призываем все международные присутствия в Косове в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае", –
говорится в сообщении ведомства.
МИД РФ рассчитывает, что после инцидента будет проведено тщательное расследование, и виновные понесут наказание.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.
16 января неизвестные застрелили одного из лидеров косовских сербов, главу гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановичав. Как сообщили в СМИ, на Ивановича напали, когда он входил в здание своей партии в Косовска-Митровице.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: