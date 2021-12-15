Путин призвал активизировать работу по первичному звену здравоохранения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин призвал вложить средства в техническое переоснащение объектов здравоохранения РФ и наращивание их возможностей в ближайшие два года.
"Пандемия нанесла серьезный урон здоровью людей во всем мире, и, к сожалению, мы тоже не исключение. В нашей стране она еще и наложилась на объективный демографический спад", – сказал президент на заседании Совета по нацпроектам.
Путин подчеркнул, что объем расходов должен быть скорректирован с уровнем инфляции, и призвал не ждать будущих бюджетных периодов, отметив, что речь идет о здоровье граждан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году в столице завершилась реконструкция 35 поликлиник. В 2022 году планируют восстановить еще 50 медучреждений.
Градоначальник отметил, что в настоящий момент проходит самая масштабная реконструкция и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю города. Большинство зданий были построены 50–70 лет назад, так что простой ремонт не оказывал нужного эффекта.
Путин поручил активизировать укрепление первичного звена здравоохранения
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