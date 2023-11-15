15 ноября, 17:10Экономика
Путин встретится с представителями бизнеса вечером 15 ноября – СМИ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретится с представителями российского бизнеса вечером 15 ноября. Об этом РИА Новости сообщили два информированных источника.
"Встреча пройдет в среду", – сказал один из собеседников агентства.
Информацию о вечернем времени агентству сообщил второй источник.
Встреча президента РФ с представителями бизнес-отрасли по традиции проходит в конце года. В ходе нее участники обсуждают инвестиционные вопросы, а также особенности развития экономики и деловой климат. На встрече с Путиным участники рынка также предлагают собственные идеи.
До этого президент призвал вкладывать капиталы в Россию. По его словам, в последнее время отдельные представители столкнулись с давлением со стороны партнеров. Вложение капиталов в страну он назвал лучшим и надежным вариантом.
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