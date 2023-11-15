Путин встретится с представителями бизнеса вечером 15 ноября – СМИ

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Владимир Путин встретится с представителями российского бизнеса вечером 15 ноября. Об этом РИА Новости сообщили два информированных источника.

"Встреча пройдет в среду", – сказал один из собеседников агентства.

Информацию о вечернем времени агентству сообщил второй источник.

Встреча президента РФ с представителями бизнес-отрасли по традиции проходит в конце года. В ходе нее участники обсуждают инвестиционные вопросы, а также особенности развития экономики и деловой климат. На встрече с Путиным участники рынка также предлагают собственные идеи.

До этого президент призвал вкладывать капиталы в Россию. По его словам, в последнее время отдельные представители столкнулись с давлением со стороны партнеров. Вложение капиталов в страну он назвал лучшим и надежным вариантом.

