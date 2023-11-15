Песков оценил возможные планы Дании задерживать танкеры с нефтью из России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Дании задерживать в своих водах танкеры с российской нефтью, заявил, что не располагает подобной информацией. Об этом сообщает RT.

"Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ей… Можно там поинтересоваться", – сказал представитель Кремля.

Однако, несмотря на это, Песков отметил важным напомнить всем участникам процесса о необходимости соблюдать правила международного торгового судоходства.

До этого СМИ, ссылаясь на новые правила Евросоюза, предположили, что Дания может начать блокировать суда с российской нефтью при обнаружении их в своих водах. Сделать это страна сможет, если посчитает, что танкеры представляют угрозу для экологической обстановки.

