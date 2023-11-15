Дания может начать блокировать танкеры с нефтью из России – СМИ

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По новым правилам Евросоюза, Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Financial Times.

"Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды", – следует из материала издания.

В первую очередь правила распространятся на танкеры, следующие транзитом через воды Дании с отсутствующей западной страховкой. Страна сможет проверять суда, которые покажутся ей представляющими угрозу для экологии.

До этого в СМИ появилась информация, что Минфин США запросил у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые, по его версии, могут перевозить российскую нефть в обход санкций. Расследование предложили провести в отношении судов, которые якобы были вовлечены в транспортировку нефти из РФ из дальневосточного порта Козьмино и нефтеналивного порта Приморск.

