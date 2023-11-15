Песков оценил сообщения о помиловании фигуранта "дела Политковской" за участие в СВО

Фото: Агентство "Москва"

Общественный резонанс тех или иных уголовных дел не является поводом для их исключения из практики помилования осужденных за участие в спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, нужно ли осужденных по громким уголовным делам выводить из процедуры помилования за участие в СВО. Эту тему подняли после сообщений о помиловании Владислава Канюса, осужденного за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, которого осудили по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

По словам представителя Кремля, есть определенная практика, которая реализуется при участии осужденных в СВО, и никаких исключений нет.

"Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", – сказал Песков.

Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице, где она проживала. В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

В 2015 году организаторов убийства Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима (позднее приговор смягчили до 13,5 года лишения свободы), Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима. Первый из них скончался в колонии в 2017 году.