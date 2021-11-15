Мурашко назвал регионы, где зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Максимальный рост случаев заражения коронавирусом отмечен на Сахалине, в Туве, Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Хакасии и Севастополе. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Менее чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии", – подчеркнул Мурашко.

По его словам, в настоящее время в больницах РФ развернуто 295 000 коек для больных коронавирусом. Мурашко отметил, что, по свежим данным, на ИВЛ находятся чуть более 7 000 человек.

Ранее министр заявил о росте темпов вакцинации в стране. По его словам, за неделю они вросли на 6%. Всего за это время вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек.

По словам главы Минздрава, препаратом "Спутник Лайт" ревакцинировано более 9 миллионов граждан. Он также уточнил, что в группе россиян старше 60 лет темпы вакцинации за неделю выросли на 14%.

