Мишустин заявил, что эпидситуация в России остается напряженной

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По всей стране продолжается борьба с коронавирусом, ситуация остается напряженной", – сказал председатель правительства.

По данным кабмина, "в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней". Мишустин подчеркнул, что при этом в стране остаются регионы со сложной эпидситуацией.

Премьер-министр также отметил, что регистрация препаратов, в том числе тех, которые используются для лечения коронавируса, продлена до конца года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом после 2 месяцев роста.

