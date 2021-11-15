Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По всей стране продолжается борьба с коронавирусом, ситуация остается напряженной", – сказал председатель правительства.
По данным кабмина, "в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней". Мишустин подчеркнул, что при этом в стране остаются регионы со сложной эпидситуацией.
Премьер-министр также отметил, что регистрация препаратов, в том числе тех, которые используются для лечения коронавируса, продлена до конца года.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом после 2 месяцев роста.
Мишустин заявил, что эпидситуация в России остается напряженной
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