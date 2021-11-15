Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ впервые за два месяца

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом после 2 месяцев роста.

"По итогам прошедшей, 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема. Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%. И вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%", – отметила Попова, выступая на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

По ее словам, интенсивный рост заболеваемости COVID-19 приходится на европейский регион, это связано с эпидподъемом. При этом на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом уверенно растет только в Амурской области, в остальных регионах ситуация стабилизируется.

Меры, которые были приняты в период нерабочих дней, позволили стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. Приостановка работы торговых центров и общепита, а также введение QR-кодов позволили сдержать развитие тяжелых форм заболевания, подчеркнула Попова.

"И то, о чем сегодня уже говорилось, – о максимально быстром проведении прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы – это крайне важная мера сегодняшнего дня", – заключила она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны коронавируса в России. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.

