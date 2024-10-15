Песков заявил, что Россия не находится в изоляции

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Россия постоянно вовлечена в международный диалог, никакой изоляции страны нет. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что на саммит БРИКС в Казани приедут свыше 20 глав государств, однако Запад постоянно говорит о якобы изоляции РФ. Песков подчеркнул, что Россия – неотъемлемая часть международного диалога.

Ранее представитель Кремля сообщал, что РФ предлагает модель отношений между государствами, основанную на равноправии, что в корне отличается от западной модели. Он подчеркнул, что перед саммитом БРИКС лидеров пытаются отговорить от участия в мероприятии, однако страны заинтересованы в предлагаемой Россией модели отношений.

Политик отметил, что на все страны постоянно оказывается давление с целью помешать развитию отношений с Москвой.