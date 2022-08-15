Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с пожаром в коптской церкви

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в коптской церкви в пригороде Каира, который унес жизни 41 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе", – говорится в тексте.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь семей погибших, также он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Крупный пожар в коптской церкви Абу-Сефейн, расположенной в густонаселенном пригородном районе Каира Имбабе, произошел 14 августа. Пожар начался во время воскресной мессы, когда в церкви находились около пяти тысяч человек. В храме сразу возникла давка.

В результате происшествия погиб 41 человек, большинство из которых дети. Также более 10 прихожан пострадали.