Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с пожаром в коптской церкви

12:42
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин направил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в коптской церкви в пригороде Каира, который унес жизни 41 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе", – говорится в тексте.
Путин отметил, что в России разделяют скорбь семей погибших, также он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.
Крупный пожар в коптской церкви Абу-Сефейн, расположенной в густонаселенном пригородном районе Каира Имбабе, произошел 14 августа. Пожар начался во время воскресной мессы, когда в церкви находились около пяти тысяч человек. В храме сразу возникла давка.
В результате происшествия погиб 41 человек, большинство из которых дети. Также более 10 прихожан пострадали.
Более 40 человек погибли при пожаре в коптской церкви в Египте
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