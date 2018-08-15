Песков ответил на сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "некорректными" слова об отказе Кремля в помиловании режиссера Олега Сенцова, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что сам Сенцов не подавал соответствующее прошение, как того требует российское законодательство.
"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и здесь употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании (непосредственно от осужденного)", – сказал он.
Песков также заявил, что по этой теме ему больше нечего добавить.
Письмо с просьбой о помиловании Сенцова Путина направила мать режиссера. Позднее стало известно, что оно поступило в администрацию президента. По данным СМИ, в ответе ведомства говорилось, что для начала процедуры помилования необходимо прошение лично от осужденного, а не его представителей.
25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в создании в Крыму террористической группы, которая совершила в Симферополе два теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. После этого ему начали оказывать медпомощь.
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