ФСИН опровергла сообщения СМИ о вывозе Сенцова из колонии

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло сообщения СМИ о вывозе украинского режиссера Олега Сенцова из колонии. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что Сенцов не покидал колонию №8 в Лабытнанги. Ранее некоторые СМИ сообщили, что режиссер вышел из колонии и улетел из Салехарда.

25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в создании в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. После этого ему начали оказывать соответствующую медицинскую помощь.