ФСИН опровергла сообщения СМИ о вывозе Сенцова из колонии

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло сообщения СМИ о вывозе украинского режиссера Олега Сенцова из колонии. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что Сенцов не покидал колонию №8 в Лабытнанги. Ранее некоторые СМИ сообщили, что режиссер вышел из колонии и улетел из Салехарда.
25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в создании в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. После этого ему начали оказывать соответствующую медицинскую помощь.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: